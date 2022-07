Belgia ratifiserer utleveringsavtale med Iran

Avtalen åpner potensielt for at en iransk diplomat fengslet i 20 år for terrorisme kan bli utlevert til hjemlandet, etter at han ble dømt for å ha planlagt et bombeangrep utenfor Paris i 2018.

Etter to dager med heftig debatt, stemte medlemmene i den belgiske nasjonalforsamlingen for avtalen med 79 stemmer mot 41.

Avtalen har siden 6. juli allerede vært godkjent av en kommisjon i nasjonalforsamlingen.

Den har blitt sterkt kritisert både i Belgia og av Irans opposisjonsbevegelse. Men statsminister Alexander de Croos regjering har argumentert for at avtalen er eneste mulighet for å få hentet hjem en belgier som er fengslet i Iran, hjelpearbeideren Olivier Vandecasteele.