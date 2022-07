– Vi vil ikke ha flere luftangrep. Ikke flere missilangrep, sa Zelenska til republikanske og demokratiske kongressmedlemmer i en tale som avsluttet et besøk til Washington.

Hun talte fra scenen i et kongressauditorium, hvor hun også viste fram og fortalte historiene til ukrainske barn som har blitt drept eller lemlestet av luftangrep, eller som ble skutt i hjel mens familiene deres forsøkte å flykte med dem.

– Vi ber om at angrepene må ta slutt, som foreldre så ber vi om det. Er det for mye å be om, spurte Zelenska fra scenen.

Zelenska har under besøket hatt møter både med førstedame Jill Biden, president Joe Biden og andre høytstående personer i administrasjonen. Besøket i Washington er et av hennes mest profilerte oppdrag siden krigen i Ukraina startet. De to første månedene etter at Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina, holdt Zelenska seg i skjul sammen med sine to barn.

Under talen takket Zelenska gjentatte ganger USA for penger og våpen som Ukraina har mottatt i støtte for å kjempe mot den russiske invasjonen. Hun ba i tillegg om mer luftvern for å stå imot Russlands massive angrep mot Ukraina.