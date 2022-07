Åtte drept i angrep i Nord-Irak – Tyrkia beskyldes for å stå bak

I tillegg til de åtte drepte, skal 23 personer ha blitt såret i angrepet.

– Ofrene var hovedsakelig arabiske, irakiske turister fra sentrale og sørlige deler av landet, sier Zakho-regionens leder Mushir Bashir til AFP. De skal ha vært på besøk i den høytliggende landsbyen Parakh, der de søkte tilflukt fra hetebølgen som preger områder lenger sør i Irak.

– Tyrkia angrep landsbyen to ganger i dag, sier han.

En representant for de kurdiske selvstyremyndighetene sa tidligere at minst fem var drept i et tyrkisk angrep.

En kilde i det tyrkiske forsvarsdepartementet sier han ikke har informasjon som kan bekrefte et artilleriangrep i området.