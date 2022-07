Det er klart etter at Penny Mordaunt røk ut av feltet onsdag.

Rishi Sunak fikk 137 stemmer i partigruppa i Parlamentet, mens Liz Truss fikk 113 stemmer. Mordaunt fikk 105 stemmer, og er med det ut av kampen.

Dermed nådde partiet målet om å ha de to finalistene klare før Parlamentet tar sommerferie på torsdag.

Nå er det klart for valgkamp der de to kandidatene reiser land og strand rundt for å sanke stemmer hos det konservative partiets 160.000 medlemmer. Det er de som til slutt avgjør hvem som blir ny partileder i en uravstemning per post.

I tillegg til å bli partileder, vil den som går seirende ut også bli landets statsminister etter Boris Johnson. Han varslet tidligere i juli at han går av så fort partiet har valgt en arvtaker.

Resultatet av uravstemningen blir kunngjort 5. september, og dagen etter flytter britenes nye statsminister inn i Downing Street.