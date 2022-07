Den forrige juli-rekorden stammer fra 1941 da det ble målt 35,3 grader i Erslev på Mors og i Studsgård ved Herning.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Like etter at rekorden ble registrert i Borris i Vest-Jylland, falt temperaturen flere grader. Ved 16.30-tiden lå den på 30,6 grader, noe som ifølge meteorologene skyldtes at vinden endret retning.

Den høyeste temperaturen som tidligere har vært registrert i Danmark, stammer fra august 1975 og lød på 36,4 grader.