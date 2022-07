Italias statsminister åpner for å fortsette – ber om ny «tillitspakt» for å redde regjeringen

Draghi leverte inn sin avskjedssøknad til president Sergio Mattarella sist torsdag, men denne ble ikke godtatt. I en tale til senatet onsdag åpner han for å fortsette.

– Den folkelige støtten til regjeringen er uten sidestykke og kan ikke overses, sier Draghi. Mange har bedt ham bli i stillingen og trekke tilbake avskjedssøknaden.

– Dette kravet om stabilitet krever at vi alle må bestemme oss for om det er mulig gjenskape forhold som gjør at regjeringen virkelig kan styre, sier Draghi og signaliserer at han er villig til å forsøke. Han sier flertallet som kreves for at regjeringen skal kunne jobbe effektivt, må bygges ovenfra.

Den nyeste regjeringskrisen i Italia har oppstått etter at Femstjernersbevegelsen, ett av de seks partiene i regjeringskoalisjonen, nektet å delta i en avstemning som også var et tillitsvotum for Draghis regjering. Partiet mente hjelpepakken som skal støtte familier og bedrifter som lider økonomisk på grunn av stigende priser og krigen i Ukraina, ikke gikk langt nok.

Regjeringen har fortsatt tillit fra et stort flertall i nasjonalforsamlingen, men Draghi sa nylig at uenigheten internt i koalisjonen er blitt for stor.