– Vi vil legge til rette for eksporten av ukrainsk korn, men vi går ut ifra at alle restriksjoner knyttet til luftleveranser for eksport av russisk korn vil bli opphevet, sa Putin til pressen i Teheran etter samtaler med presidentene i Iran og Tyrkia.

Russlands krig i Ukraina har ført til redusert korneksport, og Russland blokkerer eksporten fra havnene i Ukraina. Putin meldte tirsdag at det var blitt gjort fremskritt i samtalene om ukrainsk korneksport.

Det er ikke første gang Putin krever at vestlige sanksjoner fjernes for å sikre eksport av russisk korn. EU har tidligere gjort det klart at sanksjonene ikke retter seg mot Russlands korneksport.

Forpliktelser

– Amerikanerne har i hovedsak opphevet restriksjoner på tilførsel av russisk gjødsel til verdensmarkedene. Hvis de ønsker å forbedre situasjonen på det internasjonale matmarkedet, håper jeg det samme vil skje med levering av russisk korn til eksport, fortsatte Putin.

Den russiske presidenten sa også til pressen at det statlige energiselskapet Gazprom skal oppfylle alle sine forpliktelser «fullt ut».

Etter invasjonen av Ukraina og de påfølgende sanksjonene mot Russland har gassleveransene til flere land blitt redusert eller stanset. Det har fått EU-kommisjonen til å utarbeide en plan for å redusere etterspørselen av russisk gass, slik at den kommende vinteren blir overkommelig.

Unntak for gjødsel

EU vil nå gjøre unntak i sanksjonene mot Russland og fjerne blokkeringen av eiendeler i russiske banker knyttet til handel med mat og gjødsel.

Det er et forslag i EUs siste oppdatering av sanksjonene som forhandles mellom medlemslandene. For at forslaget skal gå gjennom må det bli enstemmig vedtatt.

– Slike midler eller økonomiske ressurser er nødvendige for kjøp, import eller transport av landbruks- og matprodukter, inkludert hvete og gjødsel, heter det i utkastet til forslaget.

Unntaket vil også gjelde for banker som allerede er svartelistet av EUs tidligere sanksjoner. Det er ventet at EU-landene vil ta stilling til tiltakene på et møte onsdag morgen, med en kunngjøring senere på dagen eller torsdag.

Stikk

Putin kom med et stikk mot Vesten for å forsøke å redusere sin avhengighet av fossil energi til fordel for fornybare energikilder.

– De er gode eksperter innen utradisjonelle forhold, og innen energi har de bestemt seg for å stole på utradisjonelle kilder, som sol og vind. De stenger alt selv og leter så etter noen å skylde på. Det ville vært morsomt om det ikke var så trist, sa han.

Reduksjon

Samtidig truet han også med ytterligere reduksjon i russiske gassleveranser til Europa gjennom Nord Stream 2-rørledningen, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Dersom en gassturbin som er sendt til Canada for reparasjon ikke returneres til Russland snart, kan Nord Stream 1-ledningens daglige kapasitet falle betydelig i slutten av juli, sa Putin.