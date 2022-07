Ny nedgang for Netflix

Fra april til juni forlot 970.000 betalende kunder strømmetjenesten Netflix. Det kommer fram av selskapets kvartalsrapport, som ble offentliggjort tirsdag kveld norsk tid.

Selskapet hadde ventet å miste 2 millioner kunder i denne perioden. At resultatet var bedre enn ventet førte til at Netflix-aksjen steg 7 prosent etter at rapporten ble lagt fram, skriver AP.

I årets første kvartal mistet Netflix 200.000 kunder. I slutten av juni hadde strømmetjenesten 220 millioner kunder totalt verden over.