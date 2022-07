Uttalelsen kom under et toppmøte i Teheran, der de tre landene er samlet for å snakke om blant annet Syria.

De tre landene har ulike geopolitiske interesser i regionen. Der Iran og Russland støtter regimet i Damaskus, har Erdogan brukt syriske opprørere til å fravriste syriske kurdere kontroll over deler av Nord-Syria.

På slutten av fjoråret begynte Erdogan å true med en ny offensiv på andre siden av grensen. Det er både Russland og Iran skeptiske til.

Tirsdag sier altså den tyrkiske presidenten at han forventer at de to landene støtter Tyrkia i kampen mot «terror» i Syria.

Tyrkia står steilt imot kurdiske grupper i landet, blant dem YPG. Gruppen utgjør kjernen i USA-støttede Syriske demokratiske styrker (SDF). Styrken spilte en sentral rolle i å nedkjempe ekstremistgruppa IS i Syria sammen med styrker fra USA og andre vestlige land. Den USA-ledede koalisjonen bombet IS fra luften mens de kurdiske styrkene gjorde jobben på bakken.

Ønsker ikke tyrkisk offensiv

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei møtte Erdogan tidligere tirsdag, og sa da at en ny tyrkisk offensiv i Nord-Syria vil være svært skadelig for regionen.

Møtet fant sted like før Erdogan skulle møte Irans president Ebrahim Raisi og Russlands president Vladimir Putin for å diskutere Syria og krigen i Ukraina. Khamenei ba om at striden løses ved hjelp av samtaler mellom Tyrkia, Syria, Russland og Iran og sa at Iran er villig til å hjelpe Tyrkia med å «nedkjempe terrorisme».

Også Washington og Moskva har oppfordret Tyrkia til å vise tilbakeholdenhet i Syria.

Samtidig ba Khamenei om å styrke det «langsiktige samarbeidet» med Russland.

– Det langsiktige samarbeidet mellom Iran og Russland er dypt fordelaktig for begge land, sa Khamenei, ifølge en uttalelse på hans offisielle nettside.

Samarbeid

Erdogan understreket på møtet med Raisi og Putin at Tyrkia i 2019 inngikk en avtale med Moskva og Washington som skulle bidra til å presse kurdiske grupper lenger vekk fra grensen mellom Syria og Tyrkia.

– Dette har fremdeles ikke skjedd, og det er langt på overtid, sa Erdogan.

Raisi ba om en diplomatisk løsning på borgerkrigen i Syria. Det viktigste er å garantere territoriell integritet og la det syriske folket bestemme sin egen politiske skjebne, sa han tirsdag.

Putin ba på sin side om samarbeid om Syria-politikken og anklaget Vesten for innblanding. Et uttalt felles mål for de tre landene er arbeidet mot det de kaller terrorisme.

Ukraina også et tema

Besøket i Teheran er Putins andre offisielle utenlandsreise siden russiske styrker invaderte Ukraina i slutten av februar.

Under møtet med Erdogan uttrykte Putin sin takknemlighet for Tyrkias mekling i spørsmålet om korneksport fra Ukraina. Etter at Russland invaderte Ukraina og blokkerte landets havnebyer ved Svartehavet, har korneksporten fra Ukraina stanset opp. Dette fører til forsyningsproblemer og prispress, og fattige land rames aller hardest.

– Med din innsats har vi gjort framskritt, sa Putin til Erdogan, uten at noen detaljer ble gjort kjent.

Offisielt har Iran en nøytral holdning i krigen. Men Teherans sympati for Russland er velkjent ettersom Moskva er den viktigste leverandøren av militærutstyr til landet.