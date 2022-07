Russland annekterte den ukrainske halvøya i 2014. Siden har havner på Krim blitt baser for den russiske marinen.

– Vi er i ferd med å motta kapasiteter til å angripe fartøy. Før eller siden vil flåten bli angrepet, sier Ukrainas viseforsvarsminister Volodymyr Havrylov til The Times under et besøk i London.

– Russland må forlate Krim hvis de ønsker å overleve som land, fortsetter han.

Viseforsvarsministeren sier gjenerobringen av Slangeøya, som ble overtatt av Russland tidlig i invasjonen i februar, var et første skritt.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier at Havrylovs uttalelser viser hvorfor den russiske «spesialoperasjonen» i Ukraina er nødvendig.