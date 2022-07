Krevende situasjon for Londons brannvesen

Brannvesenet i London måtte slukke branner flere steder i den britiske hovedstaden tirsdag. Storbritannia er inne i en voldsom hetebølge. I forkant av hetebølgen utstedte britiske myndigheter for første gang rødt varsel for ekstremvarme i landet.

Det britiske meteorologiske instituttet sa i forkant at det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse.

Londons ordfører Sadiq Khan sa tirsdag at det har vært en stor økning i tallet branner, noe som setter brannmannskapene «under et voldsomt press».

Totalt 15 brannbiler og rundt 100 brannmenn rykket blant annet ut en stor brann i Wennington i utkanten av Øst-London. TV-bilder fra stedet viser tykk, svart røyk som velter opp.

Også andre steder i landet må brannvesenet håndtere hundrevis av skogbranner forårsaket av den ekstreme heten.

– Selv den minste gnist kan forårsake brann, sa Patrick Goulbourne, brigadesjef i brannvesenet i London.

Tirsdag ble det målt 40,2 grader ved Heathrow flyplass utenfor London. Dette er første gang det er registrert en temperatur over 40 grader i Storbritannia.