Reuters: Kilder antyder begrenset oppstart av russisk gasseksport

Rørledningen står for mer enn en tredel av russisk gasseksport til EU, og ble stanset for ti dager med årlig vedlikehold 11. juli. Det er knyttet stor spenning til om eksporten vil starte opp som planlagt.

Tirsdag skrev Wall Street Journal at EUs budsjettkommissær Johannes Hanh ikke forventet at rørledningen skulle starte på nytt etter vedlikeholdet.

Reuters har imidlertid snakket med kilder som har kjennskap til saken, men vil være anonyme på grunn av det følsomme temaet. De sier at eksporten vil gjenopptas etter tidsplanen, men at leveransene vil bli mindre enn rørledningens fulle kapasitet på 160 millioner kubikkmeter gass daglig.

I forrige måned kuttet det statlige russiske selskapet Gazprom forsyningene til omkring 40 prosent av full kapasitet. De viste til at leveringen av en turbin som hadde vært til service i Canada var forsinket av sanksjonene som følge av Ukraina-krigen.

Tyske myndigheter mener det ikke er noe teknisk i veien for å eksportere russisk gass for fullt, og har vist til at turbinen uansett ikke skulle monteres før i september.

Analytikere setter de reduserte leveransene i sammenheng med vestlig støtte til Ukraina etter den russiske invasjonen i februar og et forsøk på å legge press på Tyskland og andre EU- og Nato-land.

Samtidig er den sanksjonsrammede russiske økonomien sterkt avhengig av inntekter fra salg av gass.