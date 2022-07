Opprørere vest i Myanmar hevder å ha tatt regjeringssoldater til fange

Gruppen Arakan Army (AA) har i årevis kjempet for mer selvstyre i delstaten Rakhine. Gruppen representerer det buddhistiske flertallet i delstaten, etniske rakhinere. Det var her hundretusener av muslimer fra rohingya-folket ble fordrevet til Bangladesh i 2017.

Få dager etter at militæret tok makten i Myanmar i februar i fjor, forlenget juntaen en våpenhvile med AA. Det har gjort situasjonen i delstaten relativt rolig sammenlignet med andre områder av landet, der store deler av befolkningen har gjort motstand mot juntaen.

Men den siste tiden er det blitt meldt om flere sammenstøt også i Rakhine.

Tirsdag opplyste en talsmann for AA at 13 soldater og én offiser er blitt tatt til fange etter to sammenstøt i Maungdaw, like ved grensen til Bangladesh.

Til nyhetsbyrået AFP sier han også at flere soldater ble drept i kampene, men oppgir ikke noe tall. Juntaen i Myanmar har ikke kommentert opplysningene.