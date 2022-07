– Når vi kommer til slutten av Bidens første periode, vil jeg høyst sannsynlig trekke meg, sa Fauci mandag.

– Det er ekstremt usannsynlig, faktisk helt sikkert, at jeg ikke kommer til å være her etter januar 2025, la han til.

Fauci har vært direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases siden 1984, og har vært medisinsk rådgiver for sju presidenter gjennom sin karriere.

Han ble for alvor kjent for offentligheten på høyden av coronapandemien, da han var rådgiver for daværende president Donald Trump. Han vitnet gjentatte ganger til kongressen om viruset, og sto steilt opp mot Trumps coronaskepsis.

Fauci sa mandag at beslutningen hans om å forlate rollen som smittevernsjef ikke var relatert til politikk.