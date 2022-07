Skogbranner fortsetter å herje Sør-Europa

Skogbrannen i Teste-de-Buch sør for Bordeaux har økt i omfang og truer campingplasser i området, står det i en uttalelse fra lokale myndigheter.

Så langt er over 14.000 personer i området blitt evakuert fra sine hjem eller ferieboliger.

10.500 hektar med landområder er blitt ødelagt av flammene. Brannen har vokst som følge av kraftig vind og svært tørt terreng. Brannmannskaper har forsøkt å kontrollere flammene siden tirsdag i forrige uke.

30 branner i Spania

I Spania og Portugal, der flere hundre mennesker har mistet livet som følge av høye temperaturer, de siste dagene, er det en rekke aktive skogbranner.

Søndag ettermiddag brøt det ut brann nær Pont de Volomara nord for Barcelona i Spania. Den ødela rundt 1.000 hektar med skog på mindre enn seks timer. Brannen har ødelagt boliger og kjøretøy, og rundt 200 personer er evakuert, opplyser katalanske myndigheter.

Den nye brannen er en av rundt 30 skogbranner som var aktive i Spania søndag kveld.

Hoppet i sjøen

I Portugal kjemper rundt 1.000 brannfolk mot 16 skogbranner. Den siste uken er 30.000 hektar med skog gått tapt i landet, ifølge myndighetene.

Piloten på et brannfly døde i en styrt nordøst i Portugal fredag.

Skogbranner herjer også Italia, både på Sicilia og fastlandet, blant annet ved L'Aquila i den sentrale delen av landet, og i byen Vinci nær Firenze. Samtidig meldes det om at situasjonen bedres i et utfartsområde i fjellene øst for Trento nord i landet.

I badebyen Bibione nordøst for Venezia er det også tegn til bedring etter at folk der tidligere måtte reddes av kystvakten fordi de svømte ut i sjøen for å unngå flammene.

Høy brannfare i Hellas

I Hellas er det meldt om 119 skogbranner det siste døgnet. Risikoen for at det bryter ut flere branner i mange deler av landet, er svært høy.

Mandag kan risikoen for nye branner være størst i Attica-regionen rundt Aten, øyene Evvia, Kreta, Lesvos og Samos, samt den nordøstlige delen av Peloponnes-halvøya, ifølge myndighetene.

På Kreta er flere landsbyer evakuert etter at en brann brøt ut ved havnebyen Rethymno. Selv om brannen nå ser ut til å være under kontroll, gløder det fortsatt i bakken, skriver avisen Kathimerini.