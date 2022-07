Det opplyser presidenten på sitt nettsted søndag kveld.

– Mer enn 60 ansatte ved riksadvokatens kontor og i sikkerhetstjenesten har blitt værende på okkupert territoriet og jobbet mot vår stat, sier Zelenskyj.

– Slike forbrytelser mot grunnlaget for statens nasjonale sikkerhet, og koblingene registrert mellom ukrainske sikkerhetsstyrker og russiske spesialtjenester, reiser svært alvorlige spørsmål om deres respektive ledere, sier han videre.

I juni omtalte Politico at Bakanov hadde havnet i klinsj med Zelenskyj på grunn av en rekke feil, blant annet tapet av byen Kherson sørøst i landet.

Ifølge Ukrinform skal sikkerhetssjefen ha blitt fjernet «på grunn av unnlatelse av å utføre, eller å ha feilaktig utført, tjenesteoppgaver som førte til menneskelige skader eller andre alvorlige konsekvenser».

Riksadvokat Iryna Venediktova har ledet arbeidet med å straffeforfølge russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Hun blir nå erstattet av Oleksij Simonenka.

Det er ikke kjent hvem som tar over for Bakanov, som har ledet Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) siden 2019. The Guardian omtaler ham som en barndomsvenn av Zelenskyj.