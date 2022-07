Myndighetene i Kroatia ble ikke formelt informert om besøket, men sier at de at fikk vite om besøket gjennom ikke-offisielle kanaler, ifølge utenriksminister Gordan Grlic Radman.

– Utenriksdepartementet vil gjerne understreke at i planleggingen av besøk fra utenlandske myndigheter, er bakgrunnen og programmet for besøket et tema som skal kommuniseres mellom begge parter, og begge parter skal være enige, sier han.

Varsler kontrollregime

Serbias president Aleksandar Vucic reagerer kraftig på Kroatias beslutning. Fra nå av må myndighetene i Kroatia melde fra før de besøker Serbia og de vil bli satt under et «spesielt kontrollregime», kunngjorde Vucic søndag.

– Dette var en antieuropeisk og antisivilisert beslutning og en brutal krenkelse av bevegelsesfriheten, sier presidenten.

– Jeg vet ikke hvordan våre relasjoner vil se ut i fremtiden. Dette sender et skremmende budskap, sier videre.

Forholdet mellom Serbia og Kroatia har vært anspent siden oppløsningen av Jugoslavia og krigen fra 1991 til 1995. Den serbiske minoriteten i Kroatia gjorde opprør mot Kroatias frigjøring, og ble støttet av Serbia i kampene. Om lag 10.000 personer døde i krigen.

Titusener drept

Radman mener på sin side at det planlagte besøket er en provokasjon og ikke handler om å hedre ofrene fra konsentrasjonsleiren, som ble drevet av et nazivennlig marionettstyre i Kroatia under andre verdenskrig.

Til sammen ble opp mot 100.000 mennesker drept i Jasenovac. Rundt halvparten av ofrene var serbere, i hovedsak sivile. Også titusenvis av jøder og rom ble drept i leiren.