Byen, som i likhet med nabobyen Hongkong har spesialstatus i Kina, er delvis nedstengt, noe som innebærer at kasinoer og andre ikke-nødvendige bedrifter må holde stengt.

Dette gjøres for å stanse byens verste koronautbrudd så langt, ble kunngjort 11. juni og skulle vare en uke. Da var det registrert over 1.500 smittetilfeller i de foregående tre ukene. Tiltaket er senere blitt forlenget og skulle etter planen oppheves mandag.

I stedet må innbyggerne belage seg på nok en uke med innskrenkninger, i denne omgang fram til fredag. Folk må holde seg hjemme, unntatt for å gjøre nødvendige innkjøp eller for å bli testet. Brudd på reglene kan gi fengsel i opptil to år.

Søndag opplyser myndighetene at antall smittede er oppe i 1.733 siden utbruddet startet.