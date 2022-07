Alle om bord på Antonov An-12-flyet døde i ulykken nær byen Kavala, opplyser greske medier. Ukrainas utenriksdepartement opplyser at alle de omkomne var ukrainske statsborgere.

Statlige medier meldt om giftig røyk på ulykkesstedet fra 12 tonn med «giftig materiale» om bord. Beboere i området fikk beskjed om å holde dører og vinduer lukket

Den lokale ordføreren Filippos Anastasiadis sier det trolig var ammunisjon i lasten. Han sier til kringkasteren ERT at det verken var kjemikalier eller kjernefysisk materiale i lasten. Forsvaret ble kalt ut til ulykkesstedet, legger han til.

Serbias forsvarsminister Nebojsa Stefanovic bekrefter at det var 11 tonn våpen i lasten, inkludert lysgranater og øvelsesminer. Han sier flyet hadde alle nødvendige tillatelser til å frakte forsvarsmateriellet, som skulle til Bangladesh.

Flyet var operert av frakteselskapet Meridian, kom fra Serbia og var på vei til Jordan. Besetningen ba om å få nødlande på Kavala-flyplassen på grunn av problemer med en motor, men kom aldri fram dit. Det styrtet rundt 40 kilometer fra flyplassen.

Bilder tatt med mobiltelefoner viser at det brant i flyet før det styrtet lørdag kveld. Strømmen gikk også etter at flyet skal ha revet ned flere ledninger. Det skal også ha vært nær ved å treffe noen hus da det styrtet.

Mange brann-, politi- og redningsfolk ble sendt til stedet, men måtte trekke seg unna på grunn av flere eksplosjoner og den kraftige brannen som oppsto etter ulykken. Eksplosjonene fortsatte i to timer.

Journalister og publikum ble også bedt om å trekke seg unna. En brannmann forklarte til ERT at de ventet på spesialmannskaper, og at to kolleger var ført til sykehus med pustevansker.