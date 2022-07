– Vi skal ikke gå bort og etterlate et vakuum som Kina, Russland eller Iran kan fylle, sa Biden på et toppmøte i Jeddah i Saudi-Arabia før presidentflyet Air Force One med Biden om bord senere lørdag lettet med kurs hjemover.

På toppmøtet var lederne av de seks golfstatene Saudi-Arabia, Oman, Qatar, Emiratene, Bahrain og Kuwait, samt Egypt, Jordan og Irak.

Biden hadde møter både med Jordans kong Hussein, Egypts president Abdel Fattah al-Sissi og Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi, og han inviterte Emiratenes president til USA.

Et hovedmål for Bidens reise var å drøfte oljepriser og oljeproduksjon etter krigen i Ukraina og USAs rolle i regionen.

Knokehilsen

Etter et besøk i Israel, der han møtte både israelske og palestinske ledere, ble han tatt imot i Jeddah av kronprins Mohammed bin Salman med en knokehilsen.

Han ble sterkt kritisert for den joviale hilsenen hjemme, men insisterte etterpå på at han hadde tatt opp drapet på journalisten Jamal Khashoggi med bin Salman, som CIA mener personlig ga ordre om drapet.

I valgkampen lovte Biden at Saudi-Arabia skulle behandles som en pariastat etter det brutale drapet på Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, og han er blitt sterkt kritisert for å krype til korset og besøke Saudi-Arabia og bin Salman.

Milliarder til matsikkerhet

I løpet av besøket sa Biden at USA skal bruke rundt ti milliarder kroner på å styrke matsikkerheten i Midtøsten og Nord-Afrika.

Milliardhjelpen blir tilgjengelig etter at FN har varslet at en sultkrise er i emning i kjølvannet av krigen i Ukraina. Ukraina og Russland er blant verdens største eksportører av hvete og spiller dermed en viktig rolle for matforsyningen i verden.

Russlands krig har åpnet et hittil utenkelig skille mellom USA og noen av USAs viktigste allierte i Midtøsten, de rike golfstatene, som ikke har gitt støtte til USAs sanksjoner mot Russland.

Olje på agendaen

Olje- og energiforsyning var også tema under besøket, og Biden fikk med seg et løfte fra bin Salman om å øke produksjonskapasiteten for olje med en million fat per dag til 13 millioner fat.

Biden ønsker at Saudi-Arabia åpner kranene for å få ned den skyhøye bensinprisen, som truer demokratenes utsikter foran mellomvalget til høsten. Oljeprisen har økt kraftig i hele verden, blant annet som følge av krigen.

Besøket tjente også til å fremme kontaktene mellom Israel og arabiske land, og Biden lovte at USA skal forsvare både Israel, Saudi-Arabia og andre arabiske land mot Iran.

Initiativet så ut til å bære frukter da Saudi-Arabia fredag kunngjorde at de fjerner restriksjoner på passasjerfly, noe som betyr at fly til og fra Israel kan fly gjennom saudiarabisk luftrom.

Men den saudiarabiske utenriksministeren prins Faisal bin Farhan sa etter at Biden var reist, at åpningen av luftrommet ikke har noe å gjøre med Israel, og ikke er et signal om nye skritt i retning normalisering.