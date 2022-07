Lørdagens møte i Tbilisi bygger på en avtale EU forhandlet fram i mai mellom de to landenes ledere om å «fremme diskusjoner» om en fredsavtale.

– Dette er det første møtet mellom ministrene, og vi håper det vil gi resultater, sa Aserbajdsjans president Ilham Alijev fredag.

Stemningen var anspent i forkant av møtet, etter at forsvarsministrene i Armenia og Aserbajdsjan ga motparten skylden for skuddveksling ved grensen.

De to tidligere sovjetrepublikkene har utkjempet to kriger – en på 1990-tallet og krigen i 2020 – om den omstridte utbryterregionen Nagorno-Karabakh. Over 6.500 mennesker ble drept i den siste krigen før Russland forhandlet fram en våpenhvile.

Den omstridte regionen var en enklave i Aserbajdsjan med armensk flertall. Da Sovjetunionen brøt sammen, erklærte Nagorno-Karabakh sin uavhengighet og tok også kontroll over aserbajdsjanske områder mellom enklaven og Armenia. Utbryterrepublikken er ikke internasjonalt anerkjent.