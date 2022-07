Ukraina: Minst tre drept i angrep mot Dnipro

Flere bolighus og butikker ble truffet av rakettene, melder NRKs reporter som måtte løpe i sikkerhet da angrepene rammet fredag kveld. Det ble hørt flere eksplosjoner i byen.

Guvernør Valentyn Reznitsjenko sier at en fabrikk og gatene rundt ble rammet, og at tre døde og 15 ble såret. Guvernør Dmytro Lunin i Poltava fylke sier at det også var eksplosjoner i Krementsjuk nord for Dnipro.

Dnipro ligger ved Dnepr-elva sørøst i Ukraina, like nord for Zaporizjzja.