Over 20 mennesker mistet livet i angrepet torsdag, blant dem fireåringen Liza Dmitrieva og to andre barn. En videosnutt av henne rett før hun ble drept, har skapt sterke reaksjoner etter at den ble lagt ut i sosiale medier.

Ukrainske myndigheter opplyste fredag formiddag at 18 mennesker fortsatt var savnet, og at 73 er innlagt på sykehus. En av dem er fireåringens mor, som er kritisk skadd.

Flere hundre redningsarbeidere deltar i letingen etter savnede og opprydningsarbeidet i storbyen, som ligger flere hundre kilometer fra frontlinjen i øst.

Angrepet skjedde midt på dagen og etterlot seg ødelagte bygninger, utbrente butikker og biler.

– Rammet militært møte

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at rakettene rammet et møte mellom utenlandske våpenleverandører og ledelsen i det ukrainske luftvåpenet.

Alle som var til stede, er døde, hevder talsmannen Igor Konasjenkov.

Russland omtaler bygningen som ble truffet, som et hus for offiserer, men ifølge ukrainske opplysninger brukes bygget som konsertsal. En av de døde var lydtekniker for artisten som skulle spille der torsdag, Roxolana.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener Russland skjøt mot sivile mål med overlegg, og anklager landet for å være verdens største terrortrussel. Bilder fra stedet tyder på at det er et høyt antall sivile blant ofrene.

Hans kone Olena Zelenska er også opprørt over angrepet etter å ha sett bilder av fireåringens veltede vogn.

– Jeg vi ikke skrive alle ordene jeg har lyst til å skrive, til dem som drepte henne, skriver hun på Twitter.

Universiteter truffet

Fredag kom det også melding om at to universiteter i byen Mykolajiv sør i Ukraina ble truffet av minst ti missiler. Ordfører Oleksandr Sienkevytsj skriver på Telegram at to personer ble såret. .

– Nå angriper de utdanningen vår, skrev guvernør Vitalij Kim i fylket Mykolajiv.

Ifølge det finske nyhetsbyrået STT oppfordrer han også alle universiteter i demokratiske land til å kalle Russland for terrorister.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann avviser den russiske påstanden om at angrepet rammet et møte i det ukrainske luftvåpenet.

– Jeg har ingen indikasjon på at det var noe militært mål noe som helst sted i nærheten, sier tjenestemannen ifølge nyhetsbyrået AFP.