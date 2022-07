Finansministrene møttes fredag til et to dager langt møte etter at invasjonen har snudd markedene opp ned, sendt matvareprisene til himmels og bidratt til høy inflasjon.

– Russland er alene ansvarlig for de negative virkningene på verdensøkonomien, sa USAs finansminister Janet Yellen til den russiske delegasjonen ved åpningen av møtet, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Hun sa videre at russiske tjenestemenn burde innse at de bidrar til de grusomme konsekvensene av krigen gjennom sin støtte til Vladimir Putins regime, og fikk støtte av Canadas finansminister Chrystia Freeland.

– Det er ikke bare generaler som begår krigsforbrytelser. Det er også økonomiske teknokrater som lar krigen skje og fortsette, sa hun.

Russlands visefinansminister Timur Maksimov var til stede, men det er ikke kjent om han svarte.

Russland kaller krigen en militær spesialoperasjon og legger skylden for blokkerte havner og økende energipriser på de vestlige sanksjonene.

– Russland prøver å si at verdensøkonomien ikke har noe å gjøre med krigen, sa en fransk delegat til AFP.

Australias finansminister Jim Chalmers gjorde det også klart at Moskva må ta ansvaret for virkningen på økonomien.

– Russlands urettferdige handlinger har hatt en stor menneskelig pris, men også økt den globale usikkerheten, sa han.