Avhør av Trump og barna utsatt

Ekspresidenten, sønnen Donald junior og datteren Ivanka skulle avgi forklaring over video for retten fredag. Men New Yorks justisminister Letitia James' kontor utsatte avhøret etter at Ivana Trump, som var Donald juniors og Ivankas mor, døde torsdag. Ny dato er ikke bestemt.

James mener at Trumps selskap, Trump Organization, blåste opp verdien på bygninger, golfbaner og andre eiendeler for å få kreditt, forsikring og andre goder. Trump avviser anklagene og kaller dem en politisk heksejakt.

Trump granskes for tiden i Kongressen for sin opptreden før stormingen av kongressbygningen 6. januar, og i Georgia for forsøk på å presse valgmyndighetene til å skaffe ekstra stemmer så han kunne vinne valget der.

Statsadvokaten på Manhattan i New York leder også en etterforskning av ham parallelt med James' gransking.