Centre for Information Resilience (CIR) har analysert satellittbilder fra seks områder, fire av dem okkupert av russiske styrker og to der de russiske okkupantene har trukket seg ut.

– Informasjon fra åpne kilder gjør at vi kan nå bak frontlinjen i Ukraina og inn i områdene som er okkupert av russiske styrker, sier Benjamin Strick i CIR.

På Starokrymske-kirkegården i Mariupol kunne det registreres rundt 1.000 nye graver mellom 21. oktober i fjor og 28. mars i år. Russiske styrker og russiskstøttet milits hadde da tatt nesten full kontroll over byen, der det bodde rundt 450.000 mennesker før krigen.

– Ekstremt press på sivile

I tiden mellom 28. mars og 12. mai ble det registrert 1.141 nye graver, og fra da av og fram til 29. juni ytterligere 1.700 graver, ifølge CIR. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

– Vår rapport illustrerer det vedvarende ekstreme presset på sivilbefolkningen i Ukraina, sier Strick.

– Provisoriske gravsteder og det økende antallet graver rundt omkring i Ukraina, særlig i og rundt de okkuperte områdene, illustrerer tydelig de sivile tapene som følge av den russiske invasjonen, sier han.

Mange ofre

I byen Kherson sør i Ukraina, som også er okkupert av russiske styrker, ble det fra krigens start til begynnelsen av april registrert 824 nye graver.

Ukrainske myndigheter har tidligere anslått at 22.000 sivile er drept i kampene om Mariupol, men heller ikke dette er et tall som er bekreftet av andre kilder.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har oppgitt at over 5.000 sivile er drept i Ukraina siden Russland invaderte landet, men understreker at det virkelige tallet trolig er langt høyere.