Statsminister Viktor Orban har innført en drivstoffrabatt, som går ut på at bilister med ungarske kjøretøy betaler 60 til 70 prosent mindre enn utenlandske biler. Bakgrunnen er skyhøye drivstoffpriser i Europa.

EU-kommisjonen mener rabatten er diskriminerende, og at det er et brudd på bestemmelsene om EUs indre marked. Nå krever kommisjonen at Ungarn må svare for seg innen to måneder. Hvis ikke vil kommisjonen gå videre mot rettslige skritt.