Mange millioner barn har gått glipp av vaksinering på grunn av pandemien

– Dette er rød alarm for barns helse, sier Unicef-direktør Catherine Russell.

Unicef og Verdens helseorganisasjon skriver i en rapport publisert fredag at 25 millioner barn på verdensbasis ikke ble vaksinert mot difteri, stivkrampe og kikhoste i fjor, en fortsettelse av en nedadgående trend som startet i 2019.

– Vi er vitne til den største nedgangen i barnevaksinering på en generasjon, sier Russell.

Prosentandelen som fikk tre doser av vaksinen mot de tre sykdommene (DTP), krympet 5 prosentpoeng fra 2019 til 202,1 til 81 prosent globalt. Vaksinen brukes som målestokk for vaksinedekningen innad og på tvers av land.

De fleste av barna som ikke ble vaksinert, bor i fattige land, særlig Etiopia, India, Indonesia, Nigeria og Filippinene.

Vaksinedekningen sank i alle verdensdeler, men nedgangen var størst i Øst-Asia og Stillehavsregionen.

Blant forklaringene bak utviklingen er at pandemien har ført til belastning og forstyrrelser for helsetjenester verden over, samtidig som konspirasjonsteorier og desinformasjon om vaksiner har skutt i været. I tillegg lever flere barn i konfliktområder.

Eksperter er særlig bekymret over utviklingen fordi den sammenfaller med tiltakende sult. Underernærte barn har gjerne svakere immunsystem og sykdommer som meslinger kan være dødelig.