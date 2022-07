Air India-mistenkt skutt og drept i Canada

Ripudaman Singh Malik var anklaget for å være en av angrepets bakmenn, men ble frikjent i 2005 på grunn av manglende bevis. Han og de andre som ble anklaget i saken, var militante sikher som støttet separatistbevegelsen Khalistan.

Han skal ha blitt skutt utenfor en klesbutikk han drev i Vancouver, og politiet mener det kan være snakk om et målrettet angrep. Canadas føderale politi RCMP har ikke bekreftet navnet på den drepte, men sier i en uttalelse at en mann ble funnet med skuddskader og at han døde på åstedet.

– Dette ser ut til å være en målrettet skyting, sier politibetjent Sarbjit Sangha. En bil politiet mener har blitt benyttet av gjerningspersonene, ble funnet noen kilometer unna i full fyr.

Politiet mener gjerningspersonene har tent på bilen for så å flykte i en annen.

Voldsomt angrep

Alle 329 om bord døde da Air Indias Flight 182 gikk i lufta utenfor kysten av Irland i 1985. Det var det verste terrorangrepet i lufta fram til 11. september-angrepene i 2001.

En knapp time etter at flyet eksploderte gikk det også av en bombe på Narita-flyplassen i Japan. Der døde to arbeidere som lastet bagasje på et annen Air India-fly.

Begge bombene lå i kofferter, som siden ble sporet tilbake til Vancouver, som har en stor sikh-befolkning.

I konflikt

Angrepet fant sted mens India slo hardt ned på sikher som kjempet for en uavhengig stat, og gjerningspersonene forsøkte angivelig å ta hevn for at indiske styrker hadde stormet Det gylne Tempel i Amritsar.

Kun Inderjit Singh Reyat ble dømt for angrepet. Han ble funnet skyldig i å ha laget bombene og for å ha løyet under rettssakene mot de to andre militante, en av dem Malik.

Malik og Ajaib Singh Bagri ble frikjent i 2005. Påtalemyndigheten sa den gang at utfallet ville vært annerledes om Reyat ikke hadde løyet fra vitneboksen. Reyat ble løslatt i 2016.