Mali stanser rotasjon av FN-styrken

Beslutningen gjelder inntil det er gjennomført et møte for å legge til rette for koordinering og regulering av rotasjon av styrkene, heter det i en uttalelse fra Malis utenriksdepartement.

Departementet oppgir ikke grunnen til at de setter utbyttingen av styrker på hold. Norge er blant landene som bidrar til styrken.

FN har hatt en internasjonal styrke i landet siden 2013 for å håndtere et islamistisk opprør. Men forholdet mellom styresmaktene i landet og verdenssamfunnet har blitt stadig vanskeligere.

For noen dager siden ble 49 soldater fra Elfenbenskysten pågrepet. Juntaen i Mali anklaget dem for å være leiesoldater som hadde regimeskifte i Mali som mål.

Elfenbenskysten hevder på sin side at soldatene hadde støttefunksjoner i tråd med FN-prosedyrene for fredsbevarende styrker. De tillater å bruke underleverandører til logistiske operasjoner.

30. juni forlenget FNs sikkerhetsråd mandatet for Minusma, til tross for økende bekymring for situasjonen i landet. Det har kommet rapporter om massedrap begått av at maliske sikkerhetsstyrker og det som hevdes å være russiske leiesoldater.