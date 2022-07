Det ble avgitt 356 stemmer av 358 mulige. Med 27 stemmer, 5 færre enn i forrige runde, gjorde regjeringsadvokat Braverman det svakest i torsdagens avstemning.

Tidligere finansminister Rishi Sunak fikk klart flest stemmer, med 101. Han gjorde det også best i den første runden. Etter ham fulgte Penny Mordaunt, som fikk 83 stemmer og deretter Liz Truss (64 stemmer), Kemi Badenoch (49) og Tom Tugendhat (32).

I torsdagens avstemning – og de kommende rundene – er det ingen minstekrav til antall stemmer, men den med færrest stemmer blir eliminert. Den neste avstemningen holdes mandag.

Når partiets parlamentsmedlemmer har stemt fram to lederkandidater, er det opp til partimedlemmene å stemme over hvem som flytter inn bak en av verdens mest berømte inngangsdører i Downing Street nummer 10. Etter lang tids press kunngjorde statsminister Boris Johnson sin avgang 7. juli. I tråd med tradisjonen kunngjorde han at han vil fortsette å lede partiet og landet fram til en arvtaker er på plass.

Det er ventet at den nye lederen blir kunngjort 5. september, når Underhuset kommer tilbake fra sommerferie. Johnson har sagt at han vil gå til dronningen dagen etter og formalisere sin avgang.