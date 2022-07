Ungarske myndigheter erklærte onsdag at de vil øke lokal produksjon av energi betraktelig i håp om å kunne sikre landet gjennom det de forventer vil bli en historisk strømkrise til vinteren.

– Det kommer ikke til å være nok strøm for at hele Europa skal kunne klare seg gjennom høsten og vinteren, advarte landets statsminister Viktor Orban onsdag.

– Europa står allerede i en krise

Statsministerens stabssjef peker på krigen i Ukraina og EUs sanksjoner mot Russland som årsakene til den historiske krisen.

– Den seige krigen og sanksjonene fra Brussel har resultert i at strømprisene har skutt i været på tvers av Europa, og store deler av Europa er allerede i en energikrise, sa Orbans stabssjef Gergely Gulyás, ifølge The Guardian.

Ungarn planlegger å øke kullproduksjonen betraktelig, samt å øke sin årlige produksjon av naturgass fra 1,5 milliarder kubikkmeter til 2 milliarder kubikkmeter. All eksport stanses og landets eneste atomkraftverk vil øke produksjon. I tillegg oppfordres innbyggerne til å være sparsommelige.

Tiltakene trer i kraft i august.

Statsminister Viktor Orban avbildet sammen med utenriksminister Peter Szijjarto og forsvarsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky. Foto: Jonathan Ernst / AP/NTB

Advarte mot dominoeffekt

Ungarn er svært avhengige av russisk fossilt brensel og signerte så sent som i fjor en 15 år lang avtale med russiske Gazprom for kjøp av naturgass. Før krigen brøt ut sto Russland for 65 prosent av Ungarns olje og 85 prosent av landets gass.

Orban har advart EU mot dominoeffekten av sanksjonene mot Russland, som han frykter vil sende Ungarn inn i en økonomisk krise.

Onsdag kunngjorde landets utenriksminister Peter Szijjarto at landet planlegger å kjøpe 700 millioner kubikkmeter gass fra «en ukjent kilde», skriver The Guardian.