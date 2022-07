SAS-streiken har kostet 1,3 milliarder: Ekstremt viktig å finne en løsning nå

– Det er bevegelse fra begge parter, og vi prøver å finne en løsning vi begge kan leve med , sier SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs til TV 2 i 14-tiden.

En time tidligere opplyste Hernæs til VG at partene fortsatt er et stykke fra mål, samt at partene diskuterer de store og kompliserte spørsmålene.

– Men vi har en konstruktiv dialog og er fokuserte på å finne en løsning, opplyste hun.

De nyoppstartede forhandlingene ble sparket i gang i Stockholm onsdag klokken 10. Det var første gang partene forhandlet sammen siden det ble brudd i meklingen 4. juli og SAS-pilotene gikk ut i streik.

Torsdag startet forhandlingene klokken 9 i Näringslivets Hus i Stockholm etter å ha blitt avsluttet i 19.30-tiden kvelden før.

Dyr streik

Pilotstreiken i SAS har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer 1,26 milliarder norske kroner. Over 2.550 flygninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS i en pressemelding.

– Vi må komme til enighet om å avslutte streiken så fort som mulig, sier SAS-sjef Anko Van der Werff.

Han sier også at løsningen må være akseptabel for de som har uttrykt ønske om å støtte SAS dersom selskapet lykkes med sin redningspakke SAS Forward.

Streiken truer også rettsprosessen SAS har anlagt i USA for å sikre konkursbeskyttelse, en såkalt «chapter 11»-begjæring, mener selskapet.

– Streiken setter implementeringen av chapter 11-prosessen, og til syvende og sist selskapets overlevelse, på spill, sier Van der Werff.

– Ekstremt viktig

– Det er ekstremt viktig å finne en løsning nå. Dette er et selskap som er i en veldig krevende økonomisk situasjon, det er en ansattgruppe som har være ute i en konflikt lenge, og mange er permitterte, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til forhandlingene torsdag.

Riksmekleren vil ikke kommentere hvor langt partene er unna en løsning, men sier han er optimist.

– Jeg har alltid tro på at det er mulig å finne en løsning, jeg forventer at partene gjør så godt de kan for å komme til enighet, sier han.

Forventning

– Som alltid har jeg en forventning om at vi kan få løst det her. Det er derfor vi er her, sier leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til TV 2.

– Vi jobber intensivt. Det er ingen dødtid. Det er en kombinasjon av internmøter og møter med motparten. Mekleren er involvert også, sånn som det alltid er.

Det var SAS som tok initiativet til de nye samtalene, noe fagforeningene takket ja til.

– Jeg forventer at vi fortsetter med den konstruktive kontinuiteten vi hadde i går, sa SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes til pressen da hun ankom Näringslivets Hus torsdag.

Sympatistreik

Hun var også positiv til at danske flyteknikere har avsluttet sympatistreiken med SAS-pilotene.

– Det er alltid positivt, men vi hadde den avtalen at når vi satte oss ved bordet igjen, så skulle det skje. Det hjelper at når vi blir enige med pilotene, så vil flyene raskere kunne være i luften, sier Hærnes.

Rundt 900 piloter er tatt ut i streik i Norge, Sverige og Danmark. Streiken har ført til at en rekke SAS-flyginger blir innstilt. Torsdag er 171 flyginger til og fra Norge innstilt.