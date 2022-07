Khashoggis enke sier Biden har lovet å ta opp drapet med Saudi-Arabia

Det var i 2018 at Khashoggi ble lokket inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, der en dødsskvadron utsendt fra Riyadh drepte og parterte ham.

Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet ble bestilt av kronprins Mohammed bin Salman, som er Saudi-Arabias de facto leder.

Biden møter kronprinsen for første gang i Jeddah fredag, og Hanan Elatr Khashoggi sier at hun i et møte med tjenestepersoner fra Biden-regjeringen tirsdag ble gitt lovnader.

– De forsikret meg om at de spesielt vil ta opp saken om min mann Jamal Khashoggi, sa hun til Spectrum News onsdag.

– De forsikret deg om at president Biden vil nevne din drepte manns navn til kronprinsen, spurte en reporter henne.

– De sa det, ja, svarte hun.

En tjenesteperson i Det hvite hus bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at enken snakket med en høytstående person i administrasjonen denne uka om turen til Saudi-Arabia, men ville ikke gi ytterligere detaljer om samtalen.

Biden omtalte Saudi-Arabia som «en pariastat» etter drapet på Khashoggi. Kort tid etter at han tiltrådte som president, offentliggjorde han CIA-rapporten som anklaget kronprinsen for å stå bak.

Bidens forgjenger Donald Trump hadde et nært forhold til Mohammed bin Salman og sørget for at rapporten ikke ble offentliggjort.

Khashoggi var bosatt i USA og fast bidragsyter til avisa Washington Post.