Marokkansk granskning: Migranter på vei inn i spansk enklave døde trolig av kvelning

Det opplyser den statsstøttede marokkanske menneskerettsgruppen CNDH onsdag etter å ha gjennomført en granskning av dødsfallene.

Rundt 2.000 mennesker, mange av dem fra Sudan, forsøkte den 24. juni å storme grensen mellom Marokko og de to spanske eksklavene Ceuta og Melilla.

CNDH har siden iverksatt en undersøkelse av hvordan migrantene døde, og den har nå konkludert med at de ble kvalt. Grunnen skal ha vært at de ble presset sammen i en smal del av grenseovergangen der det normalt bare skal passere én person om gangen.

– Et stort antall migranter ble presset inn i dette trange området, noe som førte til dytting som gjorde at migranter ble kvalt, ifølge CNDHs rapport.

De omkomne har foreløpig ikke blitt begravd ettersom de skal obduseres.

Den spanske menneskerettsgruppen Caminando Frontereas mener at så mange som 37 mennesker mistet livet.

Fem dager etter hendelsen oppga Human Rights Watch (HRW) at det var kommet meldinger om at marokkanske myndigheter hadde organisert massebegravelser i all hast. Ifølge HRW viser en video hvordan en marokkansk sikkerhetsvakt banker opp menn som åpenbart er skadd, og som ligger på bakken. Videoen skal også vise hvordan en livløs kropp kastes på en haug med mennesker.

Både FN, Den afrikanske union har kritisert både Spania og Marokko for overdreven maktbruk.

CNDH forsvarer marokkanske sikkerhetsvakter ved å si at det kun er snakk om enkelttilfeller. De viser også til at migranter som er utstyrt med kjepper og stein, utgjør en fare.