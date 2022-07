Danske flyteknikere stanser sympatistreik

Natt til torsdag i forrige ukegikk 200 flyteknikere ut i sympatistreik med SAS-pilotene, organisert via Dansk Metal. Nå er streiken over etter at Dansk Metal ble enige med Dansk Industri og SAS om en avtale, opplyser forbundssekretær Keld Bækkelund i Dansk Metal til DR.

Avtalen er gjensidig, og dermed stanses både sympatistreiken fra arbeidstakersiden og lockout av flymekanikerne fra arbeidsgiverne.

DR skriver videre at flymekanikernes lokale tillitsvalgte vil avklare ytterligere detaljer torsdag.