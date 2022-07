Selskapet sier onsdag at det heller ikke vet om en «kritisk» turbinmotor kommer til å bli returnert etter at den har vært til reparasjon i Canada.

Flere gassturbiner befinner seg nå på et anlegg i Canada som er eid av den tyske industrigiganten Siemens.

– Gazprom har ikke et eneste dokument som gir Siemens tillatelse til å ta gassturbinen som for tiden er til reparasjon der, ut av Canada, skriver Gazprom i en uttalelse onsdag.

– Under disse omstendighetene er det ikke mulig å trekke en objektiv konklusjon om utviklingen av situasjonen og sikre en trygg drift av Portovaja-stasjonen, et kritisk anlegg for gassrørledningen Nord Stream, heter det videre.

Gazprom startet vedlikeholdsarbeidet mandag, og det er ventet å vare i opptil ti dager. EU, og spesielt Tyskland, er bekymret for at gasskranene ikke vil bli åpnet igjen.