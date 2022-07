FN-sjefen: Avgjørende framskritt i Istanbul

– I dag i Istanbul har vi sett et kritisk framskritt for å sikre trygg og sikker eksport av ukrainske matvarer gjennom Svartehavet, sier António Guterres til pressen i New York onsdag.

– I en verden som er mørknet av globale kriser, har vi i dag endelig et glimt av håp, tilføyer han.

Tyrkias forsvarsminister opplyste samme kveld at delegasjonene fra Russland og Ukraina er enige på flere punkter etter de første direkte samtalene siden mars. Også FN deltar, og et nytt møte er planlagt neste uke for å løse striden om korneksporten.

– Folk dør fortsatt. Kampene raser fortsatt. Men de håpefulle nyhetene fra Istanbul viser viktigheten av dialog, sier Guterres og minner om krigen som fortsatt pågår i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar.

– La oss inspireres av dette glimtet av håp for å lyse opp veien mot en desperat tiltrengt fremforhandlet løsning for fred i tråd med FN-charteret og folkeretten, sier generalsekretæren.