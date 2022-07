Russisk opposisjonspolitiker fengsles i to måneder

– Ikke vær redd for disse skurkene. Russland skal bli fritt! ropte Jasjin i retten i Moskva onsdag.

Samme dag skulle han egentlig ha blitt løslatt etter å ha sonet en dom på 15 dager, men 39-åringen ble kvelden før siktet for å ha brakt den russiske hæren i vanry.

Dersom han blir dømt, risikerer han opptil ti års fengsel. Dommeren i Moskva besluttet at Jasjin skal holdes fengslet fram til 12. september.

Rundt 40 personer møtte opp for å vise støtte til Jasjin utenfor domstolen i bydelen Basmannij i Moskva.

Lokalpolitiker

I juni ble Jasjin, som er lokalpolitiker i Moskva, dømt til 15 dagers fengsel. Grunnen skal være at han nektet å adlyde politiet, men Jasjin bestrider dette.

Han mener at han ble pågrepet av politiske årsaker, og at straffeforfølgelsen er et forsøk på å presse ham ut av Russland.

Nesten alle av president Vladimir Putins kjente politiske motstandere har enten flyktet fra landet eller blitt fengslet.

– Dette er en politisk motivert sak fra første til siste side, sa Jasjin i tiltaleboksen onsdag.

Kritiserte drap på sivile i Ukraina

Bakgrunnen for den nye siktelsen er en YouTube-sending i april der Jasjin snakket om «drapene på sivile i Butsja» utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv. Der ble russiske soldater anklaget for krigsforbrytelser, og Jasjin beskrev det som en massakre.

Jasjin har vært en fremtredende opposisjonspolitiker siden demonstrasjonene mot Putin i 2011. Han er alliert med den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Etter at Putin sendte hæren inn i nabolandet, innførte Russland nye lover. De som sprer informasjon om militæret som myndighetene mener er falsk, kan bli straffet med opptil 15 år i fengsel. Det er blant annet ikke lov å kalle krigen i Ukraina for en krig. I stedet brukes betegnelsen militær spesialoperasjon.