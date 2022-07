To omkom da brannhelikopter styrtet i Hellas

Helikopteret krasjet i Egeerhavet med fire mennesker om bord, ifølge den statlige TV-kanalen ERT.

Det ble først meldt at tre av dem var savnet, men onsdag kveld oppga den greske kystvakten at to personer, en rumener og en greker, hadde omkommet, mens to personer fra Moldova overlevde ulykken.

Helikopteret deltok i slukkingen av en skogbrann på den fjellrike øya Samos, ifølge brannvesenet. Tre patruljeskip fra kystvakten og to andre båter ble satt inn i søket.

Brannen på Samos startet i 14-tida, og tre helikoptre og fire fly ble satt inn i slokkingen sammen med rundt 50 brannmannskaper.

Sterk vind har gjort slukningsarbeidet vanskelig. I Hellas ble det onsdag målt temperaturer på rundt 30 grader.

Hellas har vært rammet av langvarig tørke og mange skogbranner i sommer. Sist helg kom det kraftig regn i nesten alle områder av landet. Men senere i juli er det varslet temperaturer på over 40 grader, spesielt sør i landet, ifølge meteorologene.