Høyeste prisvekst i USA på 40 år – Biden sier tallene er utdatert

Årsaken knyttes til økte priser på drivstoff, mat og husleie, som presser privatøkonomien til husholdningene ytterligere.

Fra mai til juni var prisveksten på 1,3 prosent. Fra april til mai økte prisene med 1 prosent.

USAs president Joe Biden sier at prisstigningen er «uakseptabelt høy», men han mener samtidig at tallene er «utdaterte» ettersom gassprisene har sunket i nesten 30 dager uten at dette fullt ut gjenspeiles i inflasjonstallene for juni.

Noen økonomer har hatt håp om at inflasjonen kan nå eller nærme seg en kortsiktig topp. Det er blant annet fordi drivstoffprisene falt fra 5 dollar per gallon til 4,66 dollar i juni.

I tillegg har kostnader knyttet til skipsfart og handelssvarer begynt å falle.

De høye inflasjonstallene i år har ført til at tilliten det amerikanske folket har til Biden, er svekket.

I juni viste en meningsmåling at 40 prosent mener at kamp mot prisvekst burde være en prioritet hos myndighetene. I desember sa 14 prosent det samme.