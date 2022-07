– Den ulovlige overføringen og deportasjonen av beskyttede mennesker er et grovt brudd på den fjerde Genève-konvensjonen om beskyttelse av sivile, og det er en krigsforbrytelse, sier Blinken i en uttalelse onsdag.

Den blir offentliggjort dagen før det skal holdes en konferanse i Haag, Ukraine Accountability Conference.

Den skal handle om krigsforbrytelser som kan ha blitt begått i Ukraina og arrangeres av Nederlands utenriksminister Wopke Hoekstra, sjefaktor i Den internasjonale straffedomstolen Karim Khan og EU-kommissær Didier Reynders.

– Avfolking

Biden mener at deportasjonene er ment å avfolke deler av Ukraina. Han anklager Russland for å «filtrere» befolkningen i de russisk-okkuperte områdene sør og øst i Ukraina, for så å sende ukrainerne til områder dypt inne i Russland, deriblant til områder helt øst i landet.

Blinken sier han baserer påstanden på anslag fra flere kilder, deriblant den russiske regjeringen.

Blant de deporterte er det ifølge Blinken rundt 260.000 barn, og noen av dem skal ha blitt skilt fra foreldrene med overlegg for så å bli adoptert bort til russere.

– Samme som i Tsjetsjenia

Utenriksministeren mener også at filtreringsprogrammet ble planlagt i god tid, og at det ligner på lignende programmer som russiske myndigheter blant annet har gjennomført i Tsjetsjenia.

– President Putins filtreringsoperasjoner splitter familier, beslaglegger ukrainske pass og utsteder russiske pass i det som ser ut til å være et forsøk på å endre befolkningssammensetningen i deler av Ukraina, sier Biden, som mener det er ytterst viktig at russiske myndigheter holdes ansvarlig.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at det er snakk om evakueringer til Russland, og landet avviser å ha brutt internasjonale konvensjoner i forbindelse med invasjonen av Ukraina.