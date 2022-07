EU opphever blokaden av Kaliningrad

Litauen innførte 17. juni et forbud mot at varer som står på EUs sanksjonsliste, kan transporteres til den russiske eksklaven Kaliningrad via Litauen.

Onsdag meldte EU-kommisjonen at Litauen må åpne for sivil godstrafikk med tog til Kaliningrad, men dette gjelder ikke varer som kan benyttes til militære formål, og blokaden av godstransport via landeveien blir heller ikke opphevet.

Russisk stål og jern, som EU har innført sanksjoner mot, vil imidlertid fortsatt kunne transporteres med tog via Litauen til Kaliningrad.

Russland har truet med mottiltak etter at Litauen innførte restriksjoner på russisk godstrafikk til Kaliningrad. Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, sier onsdag at Russland kommer til å følge svært nøye med på hvordan reglene blir praktisert framover.

Hun kaller EU-kommisjonens klargjøring for en demonstrasjon av «realisme og sunn fornuft».

I en uttalelse fra Litauens utenriksdepartement heter det at landet vil rette seg etter EUs felles og koordinerte sanksjonspolitikk, og at landet vil passe på at Russland ikke forsøker å misbruke transittmulighetene.

EU-kommisjonen håper nå å dempe konfliktnivået mellom de to landene, sier diplomatiske kilder i Brussel til nyhetsbyrået DPA.