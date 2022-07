Det var en ellers fin vårmorgen da Felix Rubio ønsket datteren en fin dag og sendte henne av gårde på skolen. Rubio visste ikke at det som skulle være siste innspurt før sommeren, ble den siste gangen han så datteren sin i live.

Få timer etter at datteren Lexi (10) hadde dratt på skolen gikk alarmen. En person hadde tatt seg inn på Robb Elementary School med maskingevær. Rubio og hans kolleger i politiet aksjonerte mot skolen. Samtidig beveget 18 år gamle Salvador Ramos seg gjennom korridorene, og det skulle gå 77 minutter før han ble tatt.

Tirsdag ble overvåkningsvideoer fra skolen frigitt av The Austin American Statesman.

– Lillejenta mi er der inne

Alexandria «Lexi» Aniyah Rubio (10) var i klasserommet da skoleskyteren gikk til angrep. Foto: Handout

I videoen ser man Ramos rolig bevege seg gjennom korridorene, og godt over en time senere kommer politiet til syne. Blant dem er Felix Rubio.

Videoen viser dem bevege seg i retning en spesifikk korridor, og først da de ankommer området innser Rubio at døren politiet har forskanset seg utenfor er datterens klasserom.

Rubios kolleger griper tak i kragen på politimannens skjorte, i forsøk på å holde ham tilbake. Samtidig braser barnefaren ut i gråt, i frykt for at datteren Lexi ikke har rukket å evakuere klasserommet.

– Jeg innså plutselig at klasserommet vi hadde aksjonert mot, var der hvor lillejenta mi befant seg, forteller Rubio til New York Post.

Datteren blant de 21 drepte

Det Rubio ikke visste i øyeblikket det pågikk var at datteren Lexi, 18 andre barn og 2 voksne allerede lå skutt og drept i klasserommet.

Skoleskytingen i Uvalde i Texas står som en av USAs verste massakre, og i kjølvannet har politiet høstet mye kritikk for sin håndtering av hendelsen. Overvåkningsvideoen viser politiet som løper inn på skolen bare få minutter etter at skytingen begynte, men i stedet for å aksjonere mot og konfrontere Ramos, så stoppet de opp beveget seg vekk fra gjerningspersonen.

18 år gamle Ramos ble skutt og drept av politiet i Lexis klasserom.