Både Israels president Isaac Herzog og fungerende statsminister Yair Lapid deltok i velkomstseremonien.

– Jeg er stolt av å kunne si at vårt forhold til staten Israel i mine øyne er dypere og sterkere nå enn noensinne tidligere, sa Biden da han ble hilst velkommen av Lapid på Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv.

Den amerikanske presidenten sa videre at han håper å bidra til «større fred, mer stabilitet og sterkere forbindelser» under sitt besøk i Israel.

Noe av det første som møtte Biden etter at han landet onsdag, var en demonstrasjon av Israels toppmoderne rakettforsvarssystem.

Ifølge Det hvite hus kommer Biden til å forsøke å begrense den fysiske kontakten med andre mennesker under reisen som følge av økt koronasmitte.

Ut mot Iran

Israel har ikke lagt skjul på at den aller viktigste saken de vil snakke med Biden om, er atomprogrammet til Iran.

I et intervju som Biden ga til den israelske TV-kanalen Channel 12 like før avreise, forsikrer han israelske ledere om at USA også er villig til å bruke militærmakt hvis det er hva som må til for hindre at Iran eventuelt skaffer seg atomvåpen.

– Det eneste som er verre enn det Iran som finnes nå, er et Iran med atomvåpen, sa Biden.

Iran avviser at landets atomprogram skal brukes til utvikling av atomvåpen, og insisterer på at det kun er til sivilt bruk.

Men landet har trappet opp blant annet anrikingen av uran etter at USA under Trump-administrasjonen trakk seg fra den internasjonale atomavtalen og gjeninnførte sanksjoner mot landet.

Det pågår nå indirekte forhandlinger mellom USA og Iran for å få på plass en ny atomavtale, men samtalene er fastlåst og Iran har den siste tiden gjort raske framskritt i utviklingen av landets atomprogram.

– En av våre beste venner

Israel anser Iran som sin største fiende, og har hele tiden vært imot atomavtalen.

– Vi vil diskutere behovet for å fornye en sterk global koalisjon som kan stanse det iranske atomprogrammet, sa Lapid etter å ha tatt imot Biden.

Biden sa på sin side at USA ikke kommer til å fjerne den iranske Revolusjonsgarden fra sin terrorliste, selv ikke hvis det betyr at Iran ikke vil rette seg etter atomavtalen.

Før besøket beskrev Lapid Biden som «en av de beste vennene Israel noensinne har hatt i amerikansk politikk».

Torsdag er USA og Israel ifølge en ikke navngitt israelsk tjenesteperson ventet å komme med en felles uttalelse som understreker de nære militære båndene mellom de to landene, og som stadfester at begge land er villige til å bruke militærmakt for å stanse Irans atomprogram.

Apartheid

Fredag skal den amerikanske presidenten etter planen møte palestinernes president Mahmoud Abbas i Betlehem på den okkuperte Vestbredden. Deretter flyr han videre til Saudi-Arabia, der han både skal møte kong Salman og landets kronprins

Dersom den korte turen fra Jerusalem til Betlehem foregår i bil, vil Biden passere flere store skilt og bannere som den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem har satt opp i anledning besøket.

«Mr. president, dette er apartheid», lyder teksten på skiltene, med henvisning til den systematiske diskrimineringen av palestinere Israel, ifølge B'Tselem, Amnesty International og Human Rights Watch er skyldig i.

Demoniserende

FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, anklaget også tidligere i år Israel for å ha innført et apartheidsystem.

Han pekte på «uopphørlig konfiskering av jord, stadige utvidelser av bosetninger for jøder, det dobbelte juridiske systemet, det enorme gapet i levekår mellom bosettere og palestinere, og det enorme skillet i politiske rettigheter».

Israel avviser anklagene og kaller dem demoniserende.

– Dette er antisemittisme, og det er en fornektelse av staten Israels rett til å eksistere, het det i en uttalelse fra Israels ambassade i Norge i februar i år.