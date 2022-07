Onsdagens tokt er den andre såkalte «retten til fri ferdsel»-operasjonen gjennomført av den amerikanske marinen i løpet av de siste ukene. Mannskapet om bord på USS Benfold skal bevist ha beveget seg svært nært øygruppen Paraceløyene, som også bærer navnet Xisha-øyene.

Øygruppen ble annektert av Folkerepublikken Kina i 1974, men også Taiwan og Vietnam gjør krav på atollene. Samtlige land krever at all ferdsel gjennom passasjen søkes om og godkjennes før eventuelle militærskip beveger seg inn i området, skriver CNN.

Ifølge talsmann for flåten Nicholas Lingo valgte USA bevisst å utfordre Kinas økende aktivitet i havområdet.

Kina tordner

Øygruppen på totalt 130 små øyer og rev ligger nordvest i Sør-Kina-havet, og ingen av dem har sivilbefolkning. De eneste som holder til på øyene er om lag 1400 kinesiske utplasserte soldater, og de har fungert som militært område de 50 årene Kina har hatt kontroll over øyene.

Ifølge det kinesiske militæret, Folkets frigjøringshær, skal militæret ha bedt det amerikanske krigsskipet om å forlate området umiddelbart.

– Handlingene begått av den amerikanske marinen er et åpenbart brudd på Kinas suverenitet og sikkerhet, samt internasjonale lover og regler. USA undergraver på alvorlig vis stabiliteten i Sør-Kina-havet, sier talsmann for den kinesiske hæren Tian Junli i en pressemelding.

Mannskapet om bord på USS Benfold hevder at de ikke brøt noen regler. Foto: U.S. Navy/Reuters/NTB

USA står på sitt

Den amerikanske marinen hevder på sin side at de ikke brøt noen lover og regler i henhold til internasjonale lover.

– Under internasjonale regelverk har alle skip fra hvilken som helst nasjon, inkludert krigsskip, retten til å passere gjennom dette området uten å måtte be om tillatelse, sier Lingo.

Ifølge regelverket skal skipet med rette kunne bevege seg to norske mil unna et lands territorium. USA hevder at ingen nasjoner har retten til å kreve havområdet rundt samtlige av de 130 øyene som sitt territorium.