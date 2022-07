– Vi kommer med et økonomisk krav til SAS når vi er på andre siden av streiken. Akkurat nå er vi fokusert på å få gjester hjem og å forhåpentligvis kunne fly noen charterfly igjen, sier salgsdirektør Glenn Bisgaard i Apollo Danmark til MobilityWatch.

Bisgaard har ikke spesifisert beløpet på SAS-kravet da det avhenger av hvor lenge streiken pågår, men har sagt det trolig blir høyt ettersom streiken skjer i Apollos høysesong.

Det ligger også ekstrakostnader i å sørge for kost og losji for de mange tusen streikefaste turistene som venter på å komme hjem.

Vurderer å følge opp også i Norge

Det kan bli etterspill også i Norge. Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera sier at Apollo ikke har tatt stilling til det økonomiske aspektet ennå.

Hun påpeker at Apollo og SAS har hatt et velfungerende og stabilt samarbeid i mange år som både selskapet og kundene er fornøyde med.

– Det er derfor helt naturlig at vi vil sette oss ned og snakke sammen når alt dette er over, også om de økonomiske følgene, og finne en felles vei videre, skriver hun i en epost til NTB.

Reiseselskapet Ving har også charterturer som flys av SAS. Et mulig erstatningskrav overfor flyselskapet har ikke vært tema hos dem.

– Det har ikke vært noen diskusjoner om dette som jeg kjenner til. Vi bruker hvert minutt på å løse de utfordringer våre gjester har, sier Marie-Anne Zacharisson, landsjef i Ving Norge.

Stolte på redningsplanen

Så nylig som i mars i år inngikk Apollo i Danmark en treårig kontrakt med SAS om charterflyginger til en årlig verdig av 700 millioner danske kroner. Omtrent 40 prosent av deres reiser i sommer er med SAS-fly.

Da SAS-pilotene ble tatt ut i streik førte det dermed til at flere av Apollos kunder ikke kommer seg hjem fra ferie, eller ikke får reist i det hele tatt.

Da avtalen ble inngått, hadde SAS kunngjort at de var i gang med redningsplanen SAS Forward. Bisaard sier Apollo inngikk avtalen fordi de mente at SAS-planen framsto realistisk. Selskapet hadde ikke forestilt seg at det ville ende med storstreik midt i høysesongen.

– Og selv om det har vært streiker før, har chartertrafikken vært fredet. Det har man gjort fordi alle vet at det er svært vanskelig å finne alternativer til og fra charterreiseferiemål, sier han.