Svensk høyesterett: Par som ikke har sex kan regnes som samboere

Saken som er blitt behandlet i det svenske rettsvesenet gjelder to kvinner som bodde sammen og hadde fellesøkonomi. Noen i deres omgangskrets så på dem som venner, andre som et par.

Da den ene kvinnen døde oppsto det strid mellom den andre kvinnen og den første kvinnens etterlatte familie om hvem som hadde rett på pengene fra livsforsikringen.

Foreldrene til den døde kvinnen fremhevet at de to ikke hadde et seksuelt forhold og dermed ikke kunne regnes som samboere, men et vennepar som bodde sammen.

Den andre kvinnen hevdet derimot at de hadde et dypt følelsesmessig forhold og så på seg selv som et par og samboere.

Den svenske samboerloven anser to personer som bor fast sammen i et parforhold og har fellesøkonomi, som samboere. I forarbeidene til loven står det at det gjelder personer som er i et forhold som normalt inneholder et seksuelt samliv.

Høyesterett mener dette betyr at det må dreie seg om et forhold med en så sterk følelsesmessig relasjon at seksuell omgang er normalt i tilsvarende forhold, eller som tilsvarer forholdet mellom et gift par.

Kvinnen fikk dermed medhold og rett til å få utbetalt forsikringspengene etter sin avdøde partner.