John Bolton sier han hjalp til å planlegge statskupp

Det var i en samtale med CNNs Jake Tapper tirsdag om Kongress-stormingen 6. januar i fjor at Bolton sa at opprøret i Washington ikke var et kuppforsøk.

Bolton mener angrepet på Kongressen var resultatet av at USAs daværende president Donald Trump fulgte opp forskjellige ideer han hadde.

– Som en som har hjulpet til med å planlegge statskupp, ikke her, men, du vet, andre steder: Det krever mye arbeid, sa Bolton.

Bolton, som var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver mellom 2018 og 2019, gikk ikke nærmere inn på hvilke regjeringer det hadde blitt lagt planer om å styrte, men i embetet tok han til orde for at USA burde gå militært inn i Venezuela.

Bolton sa om 6. januar at det utvilsomt var Trump som sendte opprørerne mot Kongressen.

– Men ikke for å styrte grunnloven, for å kjøpe mer tid, for å sende saken tilbake til staten, i et forsøk på å gjøre om på saken, sa Bolton.

Bolton er kjent som en utenrikspolitisk hauk. Han har tjenestegjort i justisdepartementet og utenriksdepartementet under tre republikanske presidenter, først under Ronald Reagan på 1980-tallet.

Deretter var han USAs FN-ambassadør da George W. Bush var president. Han presset på for USAs invasjon av Irak, og har også tatt til orde for å bombe Iran og Nord-Korea.