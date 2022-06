Tusenvis av menn meisler ut Talibans politikk: – Lydighet er det viktigste

Makthaverne i Kabul har kommet med få detaljer om hva som foregår på den såkalte jirgaen, en tradisjonsrik samling av innflytelsesrike menn. Det blir den største politiske mønstringen siden maktovertakelsen i fjor.

– Lydighet er det viktigste prinsippet i systemet. Vi må alle følge våre ledere i alle spørsmål på en oppriktig og sannferdig måte og bør høflig adlyde dem, sa møteleder Habibullah Haqqani i åpningstalen.

Møtet skjer en uke etter at et kraftig jordskjelv tok livet a mer enn 1.000 mennesker og gjorde titusener hjemløse. Jordskjelvet har ytterligere forverret situasjonen i Afghanistan, som allerede hadde store problemer etter at Taliban grep makten i fjor sommer.

Tjenestemenn fra USA skal etter planen møte høytstående Taliban-ledere i Qatar senere torsdag. Der skal muligheten for å gi slipp på noen av midlene som er frosset etter maktovertakelsen, diskuteres.

En kilde i Taliban forteller til AFP at det blir åpnet for kritikk av regimet på jirgaen, som skal vare i tre dager. Spørsmålet om jenters rett til å gå på skole blir trolig et betent tema.

Mener kvinner ikke trenger delta

Men ingen kvinner får delta på møtet, sier visestatsminister Abdul Salam Hanafi. Det er det ikke behov for ettersom de vil være representert av sine mannlige slektninger, sier han.

– Kvinnene er våre mødre og søstre. Vi respekterer dem høyt. Når deres sønner er samlet, betyr det at de også er representert, sier han.

Siden Taliban tok makta i august har kvinner blitt nektet undervisning flere steder, mens andre har mistet jobbene sine. Alle kvinner har fått ordre om å dekke seg til i offentligheten. Kun ansiktene kan synes.

Taliban har også forbudt ikke-religiøs musikk, bruk av menneskeskikkelser i reklame og beordret TV-kanalene til å stanse visningen av filmer og dramaserier som viser kvinner som ikke er tildekket. Menn har fått beskjed om å bruke tradisjonelle klær og la skjegget gro.

Hver av Afghanistans mer enn 400 distrikter skal sende tre delegater til jirgaen. Byer, religiøse grupper og andre organisasjoner kan også sende representanter, noe som gjør at over 3.000 blir samlet.

Kanskje kommer sjefen

Et stort spørsmål i afghanske medier er om Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, som ikke er blitt avfotografert i offentligheten siden maktovertakelsen, vil dukke opp.

Kun en håndfull uverifiserte lydklipp av hans taler er blitt offentliggjort siden august. Det er taler han skal ha holdt fra Kandahar, Talibans spirituelle hjemsted.

I forbindelse med jirgaen er det innført strenge sikkerhetstiltak i Kabul. Veier som leder til møteområdet er blitt sperret med veisperringer.